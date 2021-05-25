НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Вашингтон», «Клипперс» встретятся с «Далласом» и другие матчи

В среду, 2 июня, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 4 матча.
«Вашингтон» Била и Уэстбрука в гостях попробует сократить отставание в серии с «Филадельфией», которая будет играть без звездного центрового Джоэла Эмбиида (1-3).
«Атланта» Трэя Янга может оформить путевку во второй раунд в гостевом матче с «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла (3-1). «Юта» Донована Митчелла постарается победить в 4-м матче подряд и закрыть серию с «Мемфисом» Джа Морэнта (3-1).
«Клипперс» Джорджа и Ленарда, уступавшие 0-2 в серии с «Далласом» Луки Дончича, в Лос-Анджелесе попытаются выиграть 3-ю встречу кряду и выйти вперед в противостоянии с клубом из Техаса (2-2).
НБА
Первый раунд (до четырех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 3 июня, 02.00, «Wells Fargo Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 3-1.
- Дата проведения
- 3 июня, 02.30, «Madison Square Garden»
«Атланта» ведет в серии – 3-1.
- Дата проведения
- 3 июня, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
«Юта» ведет в серии – 3-1.
- Дата проведения
- 3 июня, 05.00, «Staples Center»
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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