НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Вашингтон», «Клипперс» встретятся с «Далласом» и другие матчи

В среду, 2 июня, в рамках первого раунда плей-офф пройдут 4 матча.

«Вашингтон» Била и Уэстбрука в гостях попробует сократить отставание в серии с «Филадельфией», которая будет играть без звездного центрового Джоэла Эмбиида (1-3).

«Атланта» Трэя Янга может оформить путевку во второй раунд в гостевом матче с Джулиуса Рэндла (3-1). «Юта» Донована Митчелла постарается победить в 4-м матче подряд и закрыть серию с «Мемфисом» Джа Морэнта (3-1).

«Клипперс» Джорджа и Ленарда, уступавшие 0-2 в серии с Луки Дончича, в Лос-Анджелесе попытаются выиграть 3-ю встречу кряду и выйти вперед в противостоянии с клубом из Техаса (2-2).

НБА

Первый раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

ведет в серии – 3-1.

«Атланта» ведет в серии – 3-1.

«Юта» ведет в серии – 3-1.

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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