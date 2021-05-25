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    НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Вашингтон», «Клипперс» встретятся с «Далласом» и другие матчи

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    В среду, 2 июня, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 4 матча.

    «Вашингтон» Била и Уэстбрука в гостях попробует сократить отставание в серии с «Филадельфией», которая будет играть без звездного центрового Джоэла Эмбиида (1-3).

    «Атланта» Трэя Янга может оформить путевку во второй раунд в гостевом матче с «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла (3-1). «Юта» Донована Митчелла постарается победить в 4-м матче подряд и закрыть серию с «Мемфисом» Джа Морэнта (3-1).

    «Клипперс» Джорджа и Ленарда, уступавшие 0-2 в серии с «Далласом» Луки Дончича, в Лос-Анджелесе попытаются выиграть 3-ю встречу кряду и выйти вперед в противостоянии с клубом из Техаса (2-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд (до четырех побед)

    Пятые матчи

    Филадельфия – Вашингтон
    Дата проведения
    3 июня, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    «Филадельфия» ведет в серии – 3-1.

    Нью-Йорк – Атланта
    Дата проведения
    3 июня, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    «Атланта» ведет в серии – 3-1.

    Юта – Мемфис
    Дата проведения
    3 июня, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    «Юта» ведет в серии – 3-1.

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    3 июня, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 2-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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