«Реал» обращался к Моуринью до назначения Анчелотти. Жозе отказал

«Реал» рассматривал других кандидатов на пост главного тренера до назначения Карло Анчелотти.
«Сливочные» контактировали с Жозе Моуринью, возглавляющим «Рому», сообщает The Telegraph.
Мадридский клуб дважды неформально связывался со своим бывшим тренером, чтобы узнать его к отношение к идее возвращения в «Реал».
Португалец сообщил, что его не интересует эта идея. Моуринью сосредоточен на работе в римском клубе. После отказа «бланкос» переключились на Анчелотти.
Моуринью тренировал «Реал» с с 2010 по 2013 год. При нем клуб стал чемпионом Испании.
Главное о трансфере Анчелотти в «Реал»: Перес хотел Почеттино или Конте, «Эвертон» получит компенсацию