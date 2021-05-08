«Реал» обращался к Моуринью до назначения Анчелотти. Жозе отказал

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«Реал» рассматривал других кандидатов на пост главного тренера до назначения Карло Анчелотти.

«Сливочные» контактировали с Жозе Моуринью, возглавляющим «Рому», сообщает The Telegraph.

Мадридский клуб дважды неформально связывался со своим бывшим тренером, чтобы узнать его к отношение к идее возвращения в «Реал».

Португалец сообщил, что его не интересует эта идея. Моуринью сосредоточен на работе в римском клубе. После отказа «бланкос» переключились на Анчелотти.

Моуринью тренировал «Реал» с с 2010 по 2013 год. При нем клуб стал чемпионом Испании.

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