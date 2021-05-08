Канделаки о словах главы Telesport о матче Россия – Болгария: «Наглая ложь и попытка оправдаться. «Матч ТВ» готов поставить игру, подарив футбольный праздник зрителю»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» ответила на слова главы Telesport Петра Макаренко о ситуации с трансляцией товарищеской игры России против Болгарии 5 июня.

«Итак, Россия – . Наши уважаемые коллеги с Telesport заявили, что показ этого контрольного матча, который является одним из ключевых в подготовке к , зависит строго от того, что будет происходить на чемпионате мира по хоккею. И что если Россия выйдет в полуфинал, никто в эфире федерального телеканала не захочет показывать футбол.

Это не так. Мы на готовы поставить контрольный матч команды Станислава Черчесова в эфир, обеспечить его студийными эфирами и до, и после, подарив футбольный праздник зрителю.

И в Telesport знали об этом – мы неоднократно выходили на них с таким предложением. Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года.

Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир – наглая ложь и попытка оправдаться», – написала Канделаки в телеграм-канале.

Глава Telesport: «РФС не понимает элементарного, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал ЧМ по хоккею с возможным участием России»