Месси заработает 240 млн евро в «Барселоне» за 4 года контракта. Два он проведет как игрок, два – в статусе посла клуба в США

Стали известны детали переговоров «Барселоны» с капитаном команды о новом контракте.

Каталонский клуб предлагает ему зарплату 60 миллионов евро в год до уплаты налогов на ближайшие четыре года.

Предполагается, что два из них он будет в статусе игрока «Барсы», еще два – в статусе посла клуба, при этом он хочет поиграть за в США.

Еще шесть лет контракта, на которые, как предполагается, Месси вернется в административный штаб «Барселоны», будут оплачиваться по-другому – фиксированная выплата плюс бонусы. Месси хочет, чтобы фиксированная сумма была выше бонусов, клуб, соответственно, наоборот.

Переговоры по-прежнему ведутся.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн