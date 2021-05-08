«Зенит» выкупил Чистякова у «Ростова» и заключил с ним контракт на 4 года («Р-Спорт»)

Защитник Дмитрий Чистяков, принадлежащий , будет выступать за на постоянной основе, информирует .

Клуб из Санкт-Петербурга выкупил футболиста и подписал с ним контракт на четыре года.

Чистяков в минувшем сезоне провел за команду Сергея Семака 14 игр в на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может выкупить Чистякова за 4 миллиона евро. Была информация о том, что «Зенит» хотел включить в сделку по Чистякову защитника Данилу Прохина.