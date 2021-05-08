Заболотный, Жирков и Сафонов поедут на чемпионат Европы. Лунев, Евгеньев и Самошников пропустят турнир

Сборная России представила окончательную заявку на Евро-2020.
Главный тренер Станислав Черчесов выбрал следующих игроков:
вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин;
защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов;
полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев;
нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
Таким образом, как сообщалось ранее, в итоговую заявку не попали вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.