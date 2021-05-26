Лига наций (жен). Россия проиграла Японии в трех сетах, Сербия встретится с Нидерландами и другие матчи

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Южной Кореи жен сборная Бельгии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России проиграла Японии (0-3).

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

6-й тур

Япония – Россия – 3-0 (25:20, 25:21, 25:21)

Россия: Гончарова (13), Воронкова (11), Кошелева (6), Королева (6), Фетисова (6), Федоровцева (4), Старцева (3)

Бельгия – Южная Корея – 3-2 (23:25, 25:23, 25:16, 19:25, 15:12)

Таиланд – США – 0-3 (17:25, 14:25, 16:25)

Германия – Канада – 0-3 (28:20, 25:27, 14:25)

Китай – Турция – 17:00

Польша – Доминиканская Республика – 19:00

Нидерланды – Сербия – 20:30

Бразилия – Италия – 22:00

Турнирное положение: США – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Япония – 5-1 (14), Турция – 5-0 (13), Бразилия – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (10), Сербия – 3-2 (10), Китай – 3-2 (9), Россия – 3-3 (8), Доминиканская Республика – 2-3 (7), Бельгия – 3-3 (7), Канада – 2-4 (6), Германия – 2-4 (6), Польша – 2-3 (6), Южная Корея – 1-5 (4), Италия – 0-5 (2), Таиланд – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья