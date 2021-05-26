Лига наций (жен). Россия проиграла Японии в трех сетах, Сербия встретится с Нидерландами и другие матчи

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России проиграла Японии (0-3).

наций

Женщины

Римини, Италия

6-й тур

Япония – Россия – 3-0 (25:20, 25:21, 25:21)





Россия: Гончарова (13), Воронкова (11), Кошелева (6), Королева (6), Фетисова (6), Федоровцева (4), Старцева (3)

Бельгия – Южная Корея – 3-2 (23:25, 25:23, 25:16, 19:25, 15:12)





Таиланд – США – 0-3 (17:25, 14:25, 16:25)





Германия – Канада – 0-3 (28:20, 25:27, 14:25)





Китай – Турция – 17:00





Польша – Доминиканская Республика – 19:00





Нидерланды – Сербия – 20:30





Бразилия – Италия – 22:00





Турнирное положение: США – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Япония – 5-1 (14), Турция – 5-0 (13), Бразилия – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (10), Сербия – 3-2 (10), Китай – 3-2 (9), Россия – 3-3 (8), Доминиканская Республика – 2-3 (7), Бельгия – 3-3 (7), Канада – 2-4 (6), Германия – 2-4 (6), Польша – 2-3 (6), Южная Корея – 1-5 (4), Италия – 0-5 (2), Таиланд – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.