РФС о трансляции матча Россия – Болгария: «Намерены прекратить порочную практику спекулирования правами»

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова объяснила ситуацию с показом товарищеского матча сборных России и Болгарии.

– Мы связались с Первым каналом, чтобы прояснить ситуацию. На чемпионате мира по хоккею предстоят четвертьфиналы, один из них – Россия – Канада, и от того, как закончится этот матч, зависит показ футбола.

Если Россия выходит в полуфинал, она играет 5 июня – либо в первом полуфинале, в 14 часов, либо во втором полуфинале, в 18:15.

В зависимости от того, в какой полуфинал попадет Россия и выйдет ли туда наша команда, и будет определено, на каком канале состоится показ футбольного матча Россия – Болгария.

– То есть, если хоккейная сборная России не выходит в полуфинал или выходит, но играет в 14:15, матч Россия – покажет Первый?

– Да, это позиция канала.

– Ваше мнение по поводу комментария главы Telesport Петра Макаренко, который считает, что РФС неудачно выбрал время матча Россия – Болгария и не посоветовался с ним? Вы учитывали при назначении времени матча даты ЧМ по хоккею?

– По регламенту время начала матчей утверждают УЕФА и правообладатель. Мы можем только еще раз посоветовать господину Макаренко внимательнее читать контракты или нанять специального человека, который поможет ему узнать его права и обязанности.

Что касается замечания руководителя Telesport о «проблемах с матчами сборных 1 и 5 июня», то вся ответственность за их показы лежит на его агентстве. Повторяем, что у нас есть официальные письма от , что к ним никто даже не обращался по поводу показа матча 1 июня и о готовности трансляции матча 5 июня.

Мы также проинформировали об этом господина Макаренко и даже предложили свое содействие в проведении переговоров в интересах болельщиков. Однако в силу неизвестных нам причин Макаренко отказался от этих переговоров и сделал выбор в пользу «РЕН ТВ».

Что касается возможного изменения дат и времени контрольных матчей сборной России. Мы не знаем, кому трижды писал Макаренко. В РФС поступило только одно письмо о возможности изменения не только времени, но и дат проведения контрольных матчей нашей сборной с Польшей и Болгарией. Но даты определяет только и исключительно тренерский штаб, исходя из интересов подготовки сборной команды к Евро.

Что же касается времени начала матчей, то мы посоветовали компании Telesport обратиться с этим вопросом в УЕФА, как и предписано регламентом. Мы также проинформировали УЕФА обо всех эпизодах неадекватного поведения Telesport как обладателя медиаправ на матчи сборной России, который не считается с интересами команды и ее болельщиков.

Мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить порочную практику спекулирования правами на показ матчей сборной России, – заявила Сурикова.