Товарищеские матчи. Германия и Дания сыграли вничью, Англия победила Австрию, Франция разгромила Уэльс

В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Германии не справилась с Данией (1:1), Англия выиграла у Австрии (1:0), Франция была сильнее Уэльса (3:0).
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 2 июня, 19.00, «Грбавица»
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Босния и Герцеговина –
Шехич, Тодорович (Газибегович, 64), Ахмедходжич (Данилович, 84), Чивич, Хаджикадунич, Хаджиахметович, Йовичич, Беширович (Садикович, 54), Крунич, Налич (Менало, 84), Демирович (Превляк, 65).
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Черногория –
Драгоевич, Вешович (Вучич, 76), Мартинович, Томашевич, Симич, Косович (Раичкович, 75), Йовович (Осмайич, 63), Хакшабанович (Иванович, 81), Вукчевич, Савичевич (Янкович, 63), Бечирай (Милошевич, 46).
- Предупреждения:
- Савичевич (43), Крунич (53), Томашевич (68), Ахмедходжич (83).
- Дата проведения
- 2 июня, 19.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 2 июня, 20.00, «Ла Росаледа»
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Норвегия –
Хансен, Мелинг, Айер, Страннберг, Свенссон, Торсбю, Эдегор, Эльюнусси, Хеуге, Холанд, Серлот.
- Дата проведения
- 2 июня, 21.45, «Алгарве»
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Нидерланды –
Крул, Думфрис, де Врей (де Йонг, 85), Вейндал (ван Анхолт, 69), Тимбер (Бергейс, 69), де Рон, де Йонг (Классен, 31), Вейналдум (Гравенберх, 31), де Лигт, Депай, Вегорст (Промес, 69).
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Шотландия –
Гордон, Хендри, Робертсон (Тэйлор, 69), Тирни (Маккенна, 69), Купер (Галлахер, 62), Тернбулл (Гилмор, 81), Форрест (Фрэйзер, 62), Макгрегор, Армстронг, Кристи, Дайкс (Нисбет, 62).
- Предупреждение:
- де Лигт (41).
- Дата проведения
- 2 июня, 21.45, «Илие Оанэ»
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Грузия –
Купатадзе, Хочолава, Кверквелия, Чабрадзе, Азаров, Квеквескири, Окриашвили, Даушвили, Абурджания, Шенгелия, Микаутадзе.
- Дата проведения
- 2 июня, 22.00, «Тиволи Ной»
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Германия –
Нойер, Гинтер, Гозенс (Гюнтер, 79), Зюле, Клостерманн (Кох, 59), Сане (Хофманн, 86), Нойхаус, Мюллер, Киммих, Хуммельс, Гнабри (Фолланд, 79).
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Дания –
Шмейхель, Вестергор, Кьер (Йоргенсен, 80), Мэле, Васс (Кристиансен, 85), Эриксен, Хейбьерг (Ларсен, 68), Дилэйни, Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Дамсгор, 80), Брэйтуэйт (Бойлесен, 80).
- Предупреждение:
- Сане (57).
- Дата проведения
- 2 июня, 22.00, «Риверсайд»
- Гол:
- 1:0 – 56 Сака.
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Англия –
Пикфорд, Александер-Арнолд, Мингз (Годфри, 61), Триппьер, Коуди, Беллингем, Райс (Уорд-Проуз, 61), Лингард (Уоткинс, 61), Сака, Грилиш, Кейн (Кэлверт-Льюин, 62).
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Австрия –
Бахманн, Лайнер (Триммель, 81), Хинтереггер, Фридль, Алаба (Шопф, 71), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Шауб, 62), Забитцер, Лаймер (Гриллич, 62), Драгович, Калайджич (Грегорич, 71).
- Предупреждения:
- Лайнер (52), Кэлверт-Льюин (66), Хинтереггер (86), Александер-Арнолд (88).
- Дата проведения
- 2 июня, 22.05, «Альянц Ривьера»
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Франция –
Льорис, Кимпембе, Варан, Павар (Кунде, 46), Люка Эрнандес (Динь, 46), Толиссо (Сиссоко, 64), Рабьо, Погба (Коман, 63), Бензема, Мбаппе (Дембеле, 73), Гризманн (Бен-Йеддер, 84).
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Уэльс –
Уорд, Уильямс, Гантер, Родон, Робертс, Уилсон (Рэмзи, 59), Моррелл (Колуилл, 83), Джеймс (Брукс, 73), Аллен (Левитт, 59), Бэйл (Мур, 59), Мифем (Дэвис, 59).
- Предупреждение:
- Мур (90).
- Удаление:
- Уильямс (25).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.