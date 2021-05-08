Товарищеские матчи. Германия и Дания сыграли вничью, Англия победила Австрию, Франция разгромила Уэльс

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В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Германии не справилась с Данией (1:1), Англия выиграла у Австрии (1:0), Франция была сильнее Уэльса (3:0).

Товарищеские матчи

Босния и Герцеговина – Черногория 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 июня, 19.00, «Грбавица»
Онлайн матча
Босния и ГерцеговинаШехич, Тодорович (Газибегович, 64), Ахмедходжич (Данилович, 84), Чивич, Хаджикадунич, Хаджиахметович, Йовичич, Беширович (Садикович, 54), Крунич, Налич (Менало, 84), Демирович (Превляк, 65).
ЧерногорияДрагоевич, Вешович (Вучич, 76), Мартинович, Томашевич, Симич, Косович (Раичкович, 75), Йовович (Осмайич, 63), Хакшабанович (Иванович, 81), Вукчевич, Савичевич (Янкович, 63), Бечирай (Милошевич, 46).
Предупреждения:
Савичевич (43), Крунич (53), Томашевич (68), Ахмедходжич (83).

 

Беларусь – Азербайджан 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
2 июня, 19.00, «Динамо»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 56 Скавыш, 1:1 – 73 Гусейнов, 1:2 – 90 Шейдаев.

 

Норвегия – Люксембург
Дата проведения
2 июня, 20.00, «Ла Росаледа»
Онлайн матча
НорвегияХансен, Мелинг, Айер, Страннберг, Свенссон, Торсбю, Эдегор, Эльюнусси, Хеуге, Холанд, Серлот.
ЛюксембургМорис, Янс, Мартинс, Карлсон, Пинту, Синани, Тилль, Родригеш, Мартинс Перейра, Махмутович, Девилль.

 

Нидерланды – Шотландия 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
2 июня, 21.45, «Алгарве»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 10 Хендри, 1:1 – 17 Депай, 1:2 – 63 Нисбет, 2:2 – 89 Депай.
НидерландыКрул, Думфрис, де Врей (де Йонг, 85), Вейндал (ван Анхолт, 69), Тимбер (Бергейс, 69), де Рон, де Йонг (Классен, 31), Вейналдум (Гравенберх, 31), де Лигт, Депай, Вегорст (Промес, 69).
ШотландияГордон, Хендри, Робертсон (Тэйлор, 69), Тирни (Маккенна, 69), Купер (Галлахер, 62), Тернбулл (Гилмор, 81), Форрест (Фрэйзер, 62), Макгрегор, Армстронг, Кристи, Дайкс (Нисбет, 62).
Предупреждение:
де Лигт (41).

 

Румыния – Грузия
Дата проведения
2 июня, 21.45, «Илие Оанэ»
Онлайн матча
РумынияВлад, Кирикеш, Неделчару, Ганя, Хаджи, Максим, Сореску, Марин, Олару, Тэнасе, Алибек.
ГрузияКупатадзе, Хочолава, Кверквелия, Чабрадзе, Азаров, Квеквескири, Окриашвили, Даушвили, Абурджания, Шенгелия, Микаутадзе.

 

Германия – Дания 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
2 июня, 22.00, «Тиволи Ной»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 48 Нойхаус, 1:1 – 71 Поульсен.
ГерманияНойер, Гинтер, Гозенс (Гюнтер, 79), Зюле, Клостерманн (Кох, 59), Сане (Хофманн, 86), Нойхаус, Мюллер, Киммих, Хуммельс, Гнабри (Фолланд, 79).
ДанияШмейхель, Вестергор, Кьер (Йоргенсен, 80), Мэле, Васс (Кристиансен, 85), Эриксен, Хейбьерг (Ларсен, 68), Дилэйни, Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Дамсгор, 80), Брэйтуэйт (Бойлесен, 80).
Предупреждение:
Сане (57).

 

Англия – Австрия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
2 июня, 22.00, «Риверсайд»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 56 Сака.
АнглияПикфорд, Александер-Арнолд, Мингз (Годфри, 61), Триппьер, Коуди, Беллингем, Райс (Уорд-Проуз, 61), Лингард (Уоткинс, 61), Сака, Грилиш, Кейн (Кэлверт-Льюин, 62).
АвстрияБахманн, Лайнер (Триммель, 81), Хинтереггер, Фридль, Алаба (Шопф, 71), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Шауб, 62), Забитцер, Лаймер (Гриллич, 62), Драгович, Калайджич (Грегорич, 71).
Предупреждения:
Лайнер (52), Кэлверт-Льюин (66), Хинтереггер (86), Александер-Арнолд (88).

 

Франция – Уэльс 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
2 июня, 22.05, «Альянц Ривьера»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 34 Мбаппе, 2:0 – 47 Гризманн, 3:0 – 79 Дембеле.
ФранцияЛьорис, Кимпембе, Варан, Павар (Кунде, 46), Люка Эрнандес (Динь, 46), Толиссо (Сиссоко, 64), Рабьо, Погба (Коман, 63), Бензема, Мбаппе (Дембеле, 73), Гризманн (Бен-Йеддер, 84).
УэльсУорд, Уильямс, Гантер, Родон, Робертс, Уилсон (Рэмзи, 59), Моррелл (Колуилл, 83), Джеймс (Брукс, 73), Аллен (Левитт, 59), Бэйл (Мур, 59), Мифем (Дэвис, 59).
Предупреждение:
Мур (90).
Удаление:
Уильямс (25).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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