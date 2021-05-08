Товарищеские матчи. Германия и Дания сыграли вничью, Англия победила Австрию, Франция разгромила Уэльс

В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Германии не справилась с Данией (1:1), Англия выиграла у Австрии (1:0), Франция была сильнее Уэльса (3:0).

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.