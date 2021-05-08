«Эвертон» рассматривает Джеррарда на пост тренера. Бенитес и Мойес – предпочтительные варианты

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В шорт-листе ливерпульского клуба сразу несколько человек. В первую очередь они рассматривают менеджеров без клуба: это , , .

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Приоритетными вариантами считаются Бенитес и Мойес, назначение остальных менее вероятно.