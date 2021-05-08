«Эвертон» рассматривает Джеррарда на пост тренера. Бенитес и Мойес – предпочтительные варианты

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«Эвертон» ведет поиски нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в «Реал».

В шорт-листе ливерпульского клуба сразу несколько человек. В первую очередь они рассматривают менеджеров без клуба: это Рафаэль Бенитес, Паулу Фонсека, Нуну Эшпириту Санту.

Также рассматриваются Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Эрик тен Хаг («Аякс»). В клубе даже обсуждали возможное приглашение Стивена Джеррарда, который впечатлил своей работой в «Рейнджерс».

Приоритетными вариантами считаются Бенитес и Мойес, назначение остальных менее вероятно.

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