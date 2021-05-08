В эфирной сетке «Матч ТВ» нет трансляций Евро на следующей неделе. Из-за конфликта Канделаки с главой Telesport Макаренко канал может лишиться и плей-офф («КП»)

Российские телевещатели по-прежнему не определились с тем, кто и в каком объеме будет показывать матчи Евро-2020.
В частности, речь идет о «Матч ТВ». В эфирной сетке канала нет ни одной прямой трансляции турнира на следующей неделе, хотя «Первый канал» и «Россия» уже частично продемонстрировали расписание.
Как сообщает «Комсомольская правда», дело в том, что у генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки напряженные отношения с руководителем Telesport Петром Макаренко. Именно эта компания, которая традиционно выступает в роли посредника, владеет правами на матчи сборной России и Евро-2020 в России.
В частности, по данным источника, из-за конфликта Макаренко и Канделаки товарищеский матч Россия – Польша был показан на «Рен ТВ», а не на «Матч ТВ». Отмечается, что «Матч ТВ» может лишиться и плей-офф турнира.
Сам Макаренко отказался комментировать ситуацию, пресс-службы «Первого канала» и «России» не подтвердили возможный перенос трансляций плей-офф с «Матч ТВ».