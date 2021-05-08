Генсек УЕФА об исключении «Реала», «Барсы» и «Юве» из ЛЧ: «Такая возможность есть»

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Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис высказался о ситуации с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной» относительно их участия в Суперлиге.

«Могут ли их исключить из Лиги чемпионов? Такая возможность есть. Если клуб не следует правилам, его могут исключить. Зависит от них. Стоит отметить, что все клубы согласились с правилами.

Я хотел бы кое-что прояснить, потому что некоторые факты были неправильно истолкованы. То, что произойдет, не будет личным решением и не имеет никакого отношения к президенту УЕФА или Исполнительному комитету УЕФА.

В УЕФА у нас есть четкое разделение полномочий, с исполнительной и судебной властью, с одной стороны, и независимыми судебными органами, с другой. Ни президент, ни я не можем влиять на работу судебных органов. Независимые судебные органы принимают независимые решения – так и должно быть.

Эти три клуба считаются одними из лучших в мире, почему мы должны ждать, что они не будут конкурировать? Но, конечно, для УЕФА все клубы одинаковы, защищаются такие ценности, как уважение, спортивные заслуги и равное обращение.

Если они нарушили правила, они должны столкнуться с последствиями, которые определят независимые органы», – сказал Теодоридис.

УЕФА все-таки думает выкинуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ. Что об этом известно?

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