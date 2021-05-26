Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

Согласно решению CAS Россия не может проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры до декабря 2022 года, в этот период стране также нельзя выдвигать заявки на проведение последующих турниров.

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства.

Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань – самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления. У нас есть идея построить уникальный для страны центр для хайдайвинга. Этот спорт сейчас динамично развивается и в перспективе может попасть в олимпийскую программу. А тренироваться негде.

Потому что и климат не позволяет, и инфраструктурно это достаточно сложно. Мы всегда только за – предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждем у моря погоды», – сказал Леонов.

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