Чесноков о давке в «Лужниках» в 1982-м: «Вокруг было очень много жертв. Но молчание. Вы же знаете, что в СССР авиакатастроф и аварий нет, все живут вечно»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков вспомнил о гибели болельщиков на матче 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Хаарлемом» в «Лужниках».

В 1982 году 16-летний Чесноков был в самом эпицентре давки.

«Вокруг меня было очень много жертв. Я чудом выкарабкался из этой давки. Я пришел домой, у меня была кровь какая-то здесь [показывает на тело], и лег спать. Ничего не сказал родителям.

Представляете, я только через две недели рассказал об этом своему тренеру. Я сказал, что для меня это был какой-то сон, что для моей головы это неправда. Я рассказал, что произошло вокруг меня.

По итогам случившегося у меня как-то голова переключилась – ну, вы же знаете, что в Советском Союзе авиакатастроф нет, железнодорожных аварий тоже не существует. То есть люди практически не умирают, все живут вечно. Я сказал тренеру: «Вы можете верить, можете – нет, но было вот так». И она мне поверила.

На следующий день после случившегося [на стадионе] я купил все газеты. Ну, там, «Правда», «Известия», «Труд». И только в одной газете было две строчки. Я хорошо помню – это была «Вечерняя Москва». Написали, что что-то там произошло на стадионе. Все. Ничего. Молчание полное», – сказал Чесноков в подкасте Радио Sputnik.

Также он рассказал, как помогал людям выбраться из-под завала.

«Как-то вытащили мы одного мальчика. Я его притащил к карете скорой помощи, просто положил. Говорю врачам: «Посмотрите, помогите». Подошел врач, приоткрыл ему глаз и сказал: «Он мертв». Вот так спокойно. Я залез внутрь его куртки, и там был указан возраст – 17 лет», – сказал экс-теннисист.