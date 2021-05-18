Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова и вышел на чемпионский бой WBC в бриджервейте

В Химках состоялось первое боксерское шоу рэпера Басты Gazfight.

В главном событии вечера (24-4, 23 КО) провел поединок против (16-0, 11 КО) за звание официального претендента на титул WBC в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

Романов победил единогласным решением судей. Счет: 120-108, 119-109, 119-109.

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