МОК: «Игры в Японии состоятся, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС»

Олимпийские игры в Токио будут проведены, даже если в столице Японии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Об этом заявил глава координационной комиссии Игр Джон Коутс на заседании Международного олимпийского комитета (МОК).

«Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС.

Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае», – сказал Коутс.

Также в оргкомитете Олимпиады заявили, что тестирование на коронавирус будет регулярным для всех участников Игр.

«Мы приветствует вакцинацию участников Игр, но не полагаемся на нее в полной мере.

Тестирование будет регулярным, независимо от того, вакцинирован ли атлет, другой участник Игр. Регулярное тестирование – вот на что мы полагаемся», – цитирует Коутса «Р-Спорт».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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