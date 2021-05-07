Клубы РПЛ тратят на зарплаты 599 млн евро – это 68% бюджета, на 4% больше среднего по Европе. 419 млн получают футболисты

представил детальное исследование финансовой ситуации в европейском футболе.

В отчете были опубликованы данные о том, сколько европейские клубы тратят на зарплаты игроков, тренеров и сотрудников.

В среднем по Европе клубы тратят на зарплаты 64 процента от бюджета. 49 из них идут на зарплаты игрокам (самый высокий показатель в истории), 15 – остальным сотрудникам.

УЕФА видит в такой ситуации угрозу европейскому футболу, так как это влечет за собой финансовые обязательства – в случае сокращения доходов клубы либо вынуждены брать в долг, либо им приходится вести переговоры о сокращении зарплаты игроков и сотрудников.

В клубы в общей сложности тратят на зарплаты 599 миллионов евро, что составляет 68 процентов от бюджета. Из этой суммы 419 миллионов (70% от 599 миллионов) идут на зарплаты футболистам.

В на зарплаты тратят 3,615 млрд евро (62% от бюджета), на зарплаты футболистам выделяется 2,764 млрд (76%).

В Бундеслиге траты на зарплаты составляют 1,805 млрд евро (54% от бюджета), на зарплаты футболистам идет 1,398 млрд (77%).

В Ла Лиге на зарплаты тратят 2,109 млрд евро (61% от бюджета), футболисты получают в общей сложности 1,868 млрд (89%).

Клубы Серии А суммарно расходуют на зарплаты 1,810 млрд евро (70% от бюджета), игрокам выделяется 1,477 млрд (82%).

Наконец, во французской Лиге 1 тратят на зарплаты 1,403 млрд евро (74% от бюджета), на зарплаты футболистам идет 1,031 млрд (73%).

Следом за Россией по тратам на зарплаты идут Турция (494 млн евро, 74% от бюджета), (349, 60%) и Португалия (364, 69%).