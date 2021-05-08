«Локо» остается в Черкизово. Никакой аренды «Лужников» нет». Глава клуба об «РЖД Арене»

Председатель совета директоров Александр Плутник дал комментарий по поводу переезда клуба из Черкизово в «Лужники».

– Никакой аренды «Лужников» нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем.

– Есть ли планы снести стадион полностью и хотелось бы узнать планы клуба на ближайшие несколько лет? Хотелось бы также узнать как клуб будет взаимодействовать на выездах с болельщиками?

– Что делать со стадионом, покажет набор идей и требований, которые мы сможем выработать с тем уровнем комфорта и безопасности. Либо строить новую арену.

Что касается выездных матчей, то если будут такие выезда, как в Нижнем Новгороде, то все будут получать удовольствие от футбола и благодарность к организаторам матча. РФС проводит по этому поводу большую работу.

Вы раньше говорили про стратегию работы с болельщиками. Мы сделаем стратегию, которую вам покажем, – сказал Плутник на встрече с болельщиками.

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