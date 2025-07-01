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Бабаев о статье Bliсk про Челестини: «Судиться не будем, но направим предписание изданиям. Неприятно, но не удивлен: когда в последнее время было доброжелательное от западных коллег?»

Роман Бабаев оценил давление на Фабио Челестини из-за назначения в ЦСКА.

Швейцарский специалист ранее был назначен на пост главного тренера команды. Издание Bliсk написало, что Челестини якобы не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет.

«Юристы, в том числе швейцарские, проанализировали ситуацию, и есть все основания для того, чтобы предъявить иск изданиям, которые дезинформировали своих читателей. Причем нагло и абсолютно надуманно.

Думаю, судиться не будем, но соответствующие предписания будут направлены изданиям, которые репостнули, и первоисточнику. 

Очень неприятно, но не удивлен. Когда в последнее время что-либо было доброжелательное со стороны наших западных коллег? Часто очень в негативном свете, не очень конструктивно и объективно. Уверен, что это не повлияет на его работу», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Политика
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ТАСС
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