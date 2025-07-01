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Ловчев о Заболотном: «Довольно средний футболист. Не для «Спартака» по тому понятию, как играет клуб: красивый, результативный футбол, хорошие пасы»

Евгений Ловчев назвал Антона Заболотного средним футболистом.

34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.

«Это довольно средний футболист. Честно говоря, у нас в первенстве страны от силы наберешь человек пять очень квалифицированных футболистов и по большому счету звезд.

Заболотный работоспособный, будет бороться. Но в «Спартаке», который ассоциируется у болельщиков с разными поколениями, все время были выдающиеся игроки. Притом, это были все российские футболисты.

Сейчас, к большому сожалению, хорошие иностранцы приезжают сюда, засвечиваются и стараются на следующий год куда‑то уйти, а клубы стараются их продать.

Это футболист не для «Спартака» по тому понятию, как играет «Спартак». Красивый, результативный футбол, хорошие пасы. Заболотный этим особенно не отличается.

Он будет выходить на замену, будет выходить основным, иногда будет забивать, но звездой в «Спартаке» не будет», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?4381 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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