Нобель Арустамян: «Зарема предлагала «Спартаку» Симоне Индзаги. Был разговор о Фонсеке»

Журналист и инсайдер рассказал о причинах выхода Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, из совета директоров клуба.

«Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» – самое внезапное событие межсезонья. Причина разочарования Заремы – в тренере.

По моей информации, Зарема хотела видеть на посту более яркого, сильного коуча. Изначально был разговор о , но с ним не договорились по деньгам.

Насколько знаю, также был вариант с другим тренером из Рима – . У него кончается контракт с , и далеко факт, что соглашение будет продлено. Варианты в Италии у Индзаги есть – но не договоренности.

В последнее время Салихова предлагала на пост тренера Симоне. У него было не только имя и репутация, но и готовность к отъезду из Италии. Действительно вариант с Индзаги выглядел более перспективным и интересным.

Выбор в пользу Витории – не то, что хотела Зарема», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Напомним, основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» – португалец , работавший в «Бенфике».

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию