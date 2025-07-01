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«Сандерленд» за рекордные 35,5 млн евро с учетом бонусов купил 21-летнего хавбека Диарра у «Страсбура»

Хабиб Диарра перешел в «Сандерленд».

Вернувшийся в АПЛ клуб объявил о приобретении полузащитника и заключении с ним контракта на пять лет.

Сообщалось, что за 21-летнего игрока «Страсбур» получит 35,5 млн евро с учетом бонусов. Для «Сандерленда» это рекордная выплата.

В прошлом сезоне Хабиб Диарра провел 30 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сандерленда»
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