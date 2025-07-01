Тюрам лайкнул пост Чалханоглу после слов Лаутаро – единственный из «Интера»
Маркус Тюрам поддержал заявление Хакана Чалханоглу.
После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».
Беппе Маротта, президент «Интера», сказал, что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу.
Чалханоглу опубликовал в социальной сети пост, в котором написал: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером».
Единственным игроком «Интера», который поставил лайк публикации, стал Маркус Тюрам.
Пост также понравился Гайе Лукариелло, жене бывшего главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, и бывшему футболисту «нерадзурри» Марко Арнаутовичу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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