Тюрам лайкнул пост Чалханоглу после слов Лаутаро – единственный из «Интера»

Маркус Тюрам поддержал заявление Хакана Чалханоглу.

После поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите» .

Беппе Маротта, президент «Интера », сказал , что Лаутаро, видимо, обратился к хавбеку команды Хакану Чалханоглу .

Чалханоглу опубликовал в социальной сети пост, в котором написал: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером» .

Единственным игроком «Интера», который поставил лайк публикации, стал Маркус Тюрам .

Пост также понравился Гайе Лукариелло, жене бывшего главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, и бывшему футболисту «нерадзурри» Марко Арнаутовичу.