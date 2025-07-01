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Давиде Анчелотти согласен, что Карло станет величайшим тренером в истории, если выиграет ЧМ с Бразилией: «Без сомнения. Победа реальна. Сборную поддерживают 200 миллионов»

Давиде Анчелотти заявил, что его отцу Карло по силам выиграть ЧМ с Бразилией.

– Как обстоят дела с вашей идеей начать тренерскую карьеру самостоятельно?

– У меня есть четкое стремление – однажды работать главным тренером. Это моя цель, и я ясно это осознаю. В конце сезона отец предложил мне остаться с ним в сборной Бразилии, и я попросил немного времени, чтобы все обдумать и пообщаться с некоторыми клубами.

Были определенные варианты, но, не вдаваясь в детали переговоров, лучшим решением для меня стало принять этот вызов – поехать на чемпионат мира со сборной, которую поддерживают 200 миллионов человек.

Так что да, я все тщательно взвесил и считаю, что поездка на чемпионат мира с Бразилией – это лучшее, что я мог выбрать на данный момент.

– Ощущаете ли вы, что работа в сборной Бразилии – это подарок судьбы? Через год вы можете стать чемпионами мира…

– Мой отец родом из Реджоло, это деревня на пять тысяч человек. Подумать только, что кто-то из такого места может тренировать сборную Бразилии... Казалось бы, невозможно. Мы живем настоящей мечтой. И да, выиграть чемпионат мира – реально, потому что именно эта цель стоит перед Бразилией.

Мы приходим из среды, где побеждать – норма, и едем туда, где от нас этого ждут. Это давление нам знакомо, и наоборот – оно нас мотивирует и помогает выкладываться на максимум.

– Если Бразилия выиграет чемпионат мира, кто скажет, что Карло Анчелотти – не величайший тренер в истории? Ведь у него будет и кубок мира, и больше всего побед в Лиге чемпионов…

– Для меня – да, без сомнения. Но я не могу быть объективным в этом вопросе. Я и без победы на чемпионате мира считаю его величайшим тренером в истории, – сказал экс-ассистент главного тренера «Реала».

Сын Анчелотти вошел в штаб Карло в сборной Бразилии. Сообщалось, что Давиде может возглавить «Рейнджерс» или «Комо»

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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