Баджо о здоровье: «После тренировок я не мог выпрямить ногу. Жена помогала мне, я растягивался, чтобы иметь возможность ходить. Завершение карьеры стало освобождением»
Роберто Баджо рассказал о проблемах с ногой перед завершением карьеры.
«После тренировок я ехал домой. Это был час пути от Брешии до дома, и когда я возвращался с согнутой ногой, я не мог ее выпрямить.
Моя жена, Андреина, все знала. Она спускалась ко мне, чтобы помочь, а я растягивался, чтобы снова иметь возможность ходить.
В итоге завершение карьеры стало для меня освобождением, настоящей радостью», – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии, завершивший карьеру в «Брешии».
Баджо о незабитом пенальти на ЧМ-1994 в США: «Хотел умереть в тот момент. Весь чемпионат прошел под влиянием жары – пришлось выходить за пределы человеческих возможностей»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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