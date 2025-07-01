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Баджо о здоровье: «После тренировок я не мог выпрямить ногу. Жена помогала мне, я растягивался, чтобы иметь возможность ходить. Завершение карьеры стало освобождением»

Роберто Баджо рассказал о проблемах с ногой перед завершением карьеры.

«После тренировок я ехал домой. Это был час пути от Брешии до дома, и когда я возвращался с согнутой ногой, я не мог ее выпрямить.

Моя жена, Андреина, все знала. Она спускалась ко мне, чтобы помочь, а я растягивался, чтобы снова иметь возможность ходить.

В итоге завершение карьеры стало для меня освобождением, настоящей радостью», – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии, завершивший карьеру в «Брешии». 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoРоберто Баджо
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