Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков в 2 матчах серии с «Виннипегом». У «Ойлерс» 1 гол в плей-офф

Теги Эдмонтон НХЛ Виннипег Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (0:1 ОТ, 0-2). 

На счету первого и второго бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ (105 и 84 очков в 56 матчах соответственно) пока нет результативных действий в серии. В двух матчах «Ойлерс» забили только 1 гол. 

В этом матче Макдэвид (26:45, 4:07 – в большинстве) нанес 5 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 3 потери шайбы. 

Драйзайтль (30:21, 4:07 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве) отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. 

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