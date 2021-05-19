Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков в 2 матчах серии с «Виннипегом». У «Ойлерс» 1 гол в плей-офф

Форварды и не набрали очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (0:1 ОТ, 0-2).

На счету первого и второго бомбардиров регулярного чемпионата (105 и 84 очков в 56 матчах соответственно) пока нет результативных действий в серии. В двух матчах «Ойлерс» забили только 1 гол.

В этом матче Макдэвид (26:45, 4:07 – в большинстве) нанес 5 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 3 потери шайбы.

Драйзайтль (30:21, 4:07 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве) отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом.