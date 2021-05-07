«Челси» хочет купить Кейна и готов включить в сделку Абрахама или Кепу

интересуется нападающим .

«Синие» готовы включить в сделку по трансферу 27-летнего игрока несколько своих игроков. Среди них – форвард Тэмми Абрахам и вратарь , сообщает ESPN.

В то же время в «Челси» опасаются, что «шпоры» не станут вести с ними переговоры, так как президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не хочет усиливать конкурентов по .

В трансфере Кейна также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Свое будущее решу я сам, а не Леви». Кейн готовится уйти: хочет трофеев, побед и Лиги чемпионов

Кейн благодарил фанатов, будто прощаясь. Он разочаровался в «Тоттенхэме» и уже спрашивал у игроков «Сити» о жизни в Манчестере