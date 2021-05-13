Чемпионат мира. Россия сыграет с Чехией, Канада против Латвии

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Сегодня в Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная России проведет первый матч на турнире против Чехии. 

Группа А

Россия – Чехия
Дата проведения
21 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Беларусь – Словакия
Дата проведения
21 мая, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

Группа B

Германия – Италия
Дата проведения
21 мая, 16.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Канада – Латвия
Дата проведения
21 мая, 20.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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