РПЛ заработала 876 млн евро в 2019-м – 6-е место в Европе, АПЛ – первая с 5,86 млрд

Европейский клубный футбол развивался в финансовом плане до пандемии коронавируса.

Доходы клубов высших дивизионов Европы в 2019 финансовом году в совокупности выросли на 1,885 млрд евро по сравнению с 2018-м – в среднем рост составил 9,1%. Это лучший показатель в европейском футболе за один календарный год.

Росту выручки способствовали изменения в принципах распределения доходов от УЕФА и значительный рост спонсорских доходов (на 10,3% в среднем).

Почти все европейские лиги показали рост доходов за указанный период. Исключением стала Турция – доходы Суперлиги за 2019 год сократились более чем на 10 процентов из-за обвала курса турецкой лиры.

Доходы РПЛ за 2019 год выросли на 16,6% и составили 876 млн евро – 6-е место в Европе на тот момент, следует из отчета УЕФА.

Топ-10 лиг Европы по доходам за 2019 год, евро:

1. Премьер-лига, Англия – доход 5,864 млрд за 2019 год, рост 7,8% по сравнению с 2018 годом;

2. Бундеслига, Германия – 3,454 млрд, +9,8%

3. Ла Лига, Испания – 3,344 млрд, +5,9%

4. Серия А, Италия – 2,595 млрд, +12,5%

5. Лига 1, Франция – 1,892 млрд, +11,7%

6. Премьер-лига, Россия – 876 млн, +16,6%

7. Суперлига, Турция – 670 млн, -10,4%

8. Эредивизи, Нидерланды – 578 млн, +16,4%

9. Примейра Лига, Португалия – 524 млн, +19,4%

10. Про-лига, Бельгия – 445 млн, +14%.