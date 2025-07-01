«Аль-Наср» не делал предложения Жерсону. Бразилец сдержал данное «Зениту» слово на фоне интереса саудовцев (Вене Казагранде)

«Аль-Наср» не сделал предложение Жерсону о трансфере.

Во вторник утром «Зенит» перечислил на счет «Фламенго» сумму отступных за хавбека в размере 25 миллионов евро.

«Жерсон оказался человеком слова в переговорах с «Зенитом ». Он сдержал обещание, несмотря на возможный интерес со стороны «Аль-Насра », который, по словам источников, так и не сделал официального предложения игроку.

«Зенит» уже предоставил самолет для перелета футболиста. Сделка закрыта: «Фламенго » получает 160 миллионов реалов (около 25 миллионов евро – Спортс’‘)», – написал журналист Вене Казагранде.