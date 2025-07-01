«Аль-Наср» не делал предложения Жерсону. Бразилец сдержал данное «Зениту» слово на фоне интереса саудовцев (Вене Казагранде)
«Аль-Наср» не сделал предложение Жерсону о трансфере.
Во вторник утром «Зенит» перечислил на счет «Фламенго» сумму отступных за хавбека в размере 25 миллионов евро.
«Жерсон оказался человеком слова в переговорах с «Зенитом». Он сдержал обещание, несмотря на возможный интерес со стороны «Аль-Насра», который, по словам источников, так и не сделал официального предложения игроку.
«Зенит» уже предоставил самолет для перелета футболиста. Сделка закрыта: «Фламенго» получает 160 миллионов реалов (около 25 миллионов евро – Спортс’‘)», – написал журналист Вене Казагранде.
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Провалится, не будет играть
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Вене Казагранде
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