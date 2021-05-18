🥈Кирпичникова завоевала серебро на чемпионат Европы по водным видам, Ефимова, Малютин и Жилкин поплывут в финалах

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Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит 12-й соревновательный день. Разыгрываются 6 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

21 мая

Плавание

1500 м, вольный стиль, женщины

1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.53,59

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 16.01,06

3. Мартина Караминьоли (Италия) – 16.05,81

50 м, баттерфляй, мужчины

Начало – 19:20

Российские участники – Андрей Минаков, Андрей Жилкин

100 м, спина, женщины

Начало – 19:24

Российские участники – Мария Каменева, Анастасия Фесикова

200 м, брасс, женщины

Начало – 20:19

Российские участники – Юлия Ефимова, Евгения Чикунова

200 м, вольный стиль, мужчины

Начало – 20:28

Российские участники – Мартин Малютин

4x200 м, вольный стиль, женщины

Начало – 20:49

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

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