🥈Кирпичникова завоевала серебро на чемпионат Европы по водным видам, Ефимова, Малютин и Жилкин поплывут в финалах

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит 12-й соревновательный день. Разыгрываются 6 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
21 мая
Плавание
1500 м, вольный стиль, женщины
1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.53,59
2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 16.01,06
3. Мартина Караминьоли (Италия) – 16.05,81
50 м, баттерфляй, мужчины
Начало – 19:20
Российские участники – Андрей Минаков, Андрей Жилкин
100 м, спина, женщины
Начало – 19:24
Российские участники – Мария Каменева, Анастасия Фесикова
200 м, брасс, женщины
Начало – 20:19
Российские участники – Юлия Ефимова, Евгения Чикунова
200 м, вольный стиль, мужчины
Начало – 20:28
Российские участники – Мартин Малютин
4x200 м, вольный стиль, женщины
Начало – 20:49
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.