Инсинье и Бернардески стали свободными агентами после ухода из «Торонто». Федерико может перейти в «Болонью»
Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески стали свободными агентами.
Контракты полузащитников и «Торонто» были расторгнуты.
Лоренцо Инсинье выступал за канадский клуб с июня 2022 года. Федерико Бернардески представлял «Торонто» также с июня 2022 года.
По информации Фабрицио Романо, Бернардески ведет переговоры о переходе в «Болонью». Федерико ранее в Серии А играл за «Ювентус».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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