Инсинье и Бернардески стали свободными агентами после ухода из «Торонто». Федерико может перейти в «Болонью»

Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески стали свободными агентами.

Контракты полузащитников и «Торонто» были расторгнуты.

Лоренцо Инсинье выступал за канадский клуб с июня 2022 года. Федерико Бернардески представлял «Торонто » также с июня 2022 года.

По информации Фабрицио Романо, Бернардески ведет переговоры о переходе в «Болонью». Федерико ранее в Серии А играл за «Ювентус».