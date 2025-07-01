Глава РПЛ Алаев: «Турбулентность в лиге – не позор и не клеймо. Нельзя говорить, что сильно пострадал имидж. С точки зрения продукта все неплохо»
Александр Алаев заявил, что имидж РПЛ не пострадал в межсезонье.
«В РПЛ имеет место турбулентность, но это не позор и не клеймо. Я призываю всех успокоиться. Надо спокойно разобраться в каждом отдельном случае.
Этап сложный, но нельзя говорить о том, что сильно пострадал имидж. С точки зрения продукта все неплохо», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
Глава РПЛ Алаев: «Это самое сложное межсезонье, надеюсь, оно скорее закончится. Не хочу даже обсуждать вариант с 15 командами, мне хочется увидеть все 240 матчей»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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