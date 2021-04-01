Пиар-агент Соболева о конфликте с Дзюбой: «Артем помог девушке Кокорина деньгами. Соболев не знал всю ситуацию»

Елена Болотова, пиар-агент форварда «Спартака» , в интервью Sports.ru рассказала подробности конфликта клиента с нападающим «Зенита» .

– С прошлого года ты работаешь еще и с Соболевым. Он отличный футболист, но был нулевым в плане медийности. Первые шаги, которые ты сделала, чтобы о нем узнавали за пределами стадионов?

– Разрешила историю с Дзюбой. Когда Сашу не вызвали в сборную, по высказываниям Черчесова я поняла, что единственное правильное решение – поговорить с Дзюбой. Позвонила ему и сказала: «Артем, все понимаю, я буду с Сашей работать. Я тебе даю слово, что не будет в твой адрес никаких комментариев».

Изначально то, что сказал Соболев про Дзюбу в эфире у Красавы, – это его безграничное доверие словам Кокорина. Но он не знал всю ситуацию, а я знала.

Пока Кокорин сидел, я с его девушкой Дашей общалась все время, и она говорила, что Дзюба помог им деньгами. Это благородный шаг, поскольку пока Кокорин отбывал наказание, Даше надо было заботиться об их ребенке.

Это поступок, это важнее, чем флешмобы в инстаграме. А Сашка тогда сказал Красаве: «Дзюба не поддержал Кокорина публично». Дзюба завелся, говорит мне: «Зачем он дал комментарий, если не в курсе?» – «Я в курсе, потому что общаюсь с Дашей. Саша, видимо, не думал, что он этими словами может тебя задеть или обидеть».

Нормально совершенно поговорили. За это я Дзюбе очень благодарна, потому что он мне сказал, что вопрос снят с повестки. После этого сказала Саше Соболеву, чтобы набрал Дзюбе, потому что он ждет его звонка.

Параллельно держала в курсе сборную. Потом сам Дзюба подтвердил Черчесову, что конфликт улажен. За это я ему по-человечески благодарна, – сказала Болотова.

В интервью «Красаве» в мае 2020-го Соболев сказал: «Тема, в отличие от многих друзей Кокоры, не поддержал его после «Кофемании». Надо было просто что-то там сказать, и он этого не говорил. Если они такие друзья – я думаю, что хороший друг поддержал бы».

В июле у игроков случился конфликт во время матча и в полуфинале Кубка России.

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Соболева не взяли в сборную из-за плохих отношений с Дзюбой. Полная хроника конфликта