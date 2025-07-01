Абена перешел в «Газиантеп» – 12-ю команду Турции прошлого сезона. Экс-защитник «Спартака» подписал двухлетний контракт
Миенти Абена продолжит карьеру в чемпионате Турции.
30-летний защитник подписал соглашение на два года с «Газиантепом», который занял 12-е место в прошлом сезоне чемпионата Турции.
Суринамский футболист ранее покинул «Спартак» в связи с досрочным расторжением контракта.
В минувшем сезоне Миенти Абена сыграл 7 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями и проводя в среднем 54 минуты на поле.
До перехода в «Спартак» Абена выступал за «Ференцварош». Его статистику можно изучить по этой ссылке.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?4393 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Газиантепа»
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