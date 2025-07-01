Абена перешел в «Газиантеп» – 12-ю команду Турции прошлого сезона. Экс-защитник «Спартака» подписал двухлетний контракт

Миенти Абена продолжит карьеру в чемпионате Турции.

30-летний защитник подписал соглашение на два года с «Газиантепом », который занял 12-е место в прошлом сезоне чемпионата Турции.

Суринамский футболист ранее покинул «Спартак» в связи с досрочным расторжением контракта.

В минувшем сезоне Миенти Абена сыграл 7 матчей в Мир РПЛ , не отметившись результативными действиями и проводя в среднем 54 минуты на поле.

До перехода в «Спартак » Абена выступал за «Ференцварош». Его статистику можно изучить по этой ссылке .