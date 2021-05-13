Россия – Чехия – 2:1. Швец-Роговой забросил в меньшинстве. Трансляция Первого канала

Сегодня в Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная России проводит первый матч на турнире против Чехии.
На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом.
- Дата проведения
- 21 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
- 1:0 – 4 Бурдасов (Швец-Роговой, Григоренко)
- 1:1 – 9 Флек (Шпачек)
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