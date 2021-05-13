Россия – Чехия – 2:1. Швец-Роговой забросил в меньшинстве. Трансляция Первого канала

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Сегодня в Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная России проводит первый матч на турнире против Чехии. 

На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. 

Россия – Чехия 2:1 (2 период)
Дата проведения
21 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Бурдасов (Швец-Роговой, Григоренко)
1:1 – 9 Флек (Шпачек)

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