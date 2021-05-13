Россия – Чехия – 2:1. Швец-Роговой забросил в меньшинстве. Трансляция Первого канала

Сегодня в Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

проводит первый матч на турнире против Чехии.

На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2021 в Латвии

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