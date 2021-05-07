Райола предложил «Барсе» подписать Доннарумму свободным агентом, если «Милан» не попадет в ЛЧ

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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Агент футболиста Мино Райола предложил «Барселоне» подписать своего клиента летом на правах свободного агента, сообщает As.

Трансфер может произойти в том случае, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Если «Милан» квалифицируется в главный европейский турнир, то 22-летний голкипер останется в миланском клубе.

«Барселоне» интересен потенциальный переход Доннаруммы, так как это позволит «блаугране» продать вратаря Марка-Андре тер Стегена. «Барса» не планировала продавать немца в рамках перестройки состава, но из-за тяжелой финансовой ситуации готова отпустить его из-за высокой трансферной стоимости.

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