ФИФА изучит возможность проведения ЧМ каждые 2 года

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Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) внесла предложение о проведении чемпионата мира каждые два года.

ФИФА одобрила предложение SAFF. Президент организации Джанни Инфантино назвал его «красноречивым и обстоятельным». Теперь ФИФА изучит возможность этого и проведет технико-экономический анализ.

Предложение Саудовской Аравии поддержали 166 национальных федераций, 21 федерация воздержалась и не озвучила свою позицию.

«Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией», – сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.

Федерация Саудовской Аравии утверждает, что проведение чемпионата мира каждые два года поможет «сократить количество матчей сборных, но они будут иметь большую актуальность и ценность». Изменения коснутся как мужских, так и женских чемпионатов мира.

Сейчас чемпионат мира проводят каждые четыре года.

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