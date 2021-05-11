Боксер Мышев: «Чертила ли Моргенштерн? В мире есть куда более плохие люди, которые могут быть рукопожатными у Шлеменко»

Боксер Владимир Мышев прокомментировал критические высказывания экс-чемпиона Bellator в среднем весе в адрес рэпера Моргенштерна.

«Да, я видел ролики Александра Шлеменко, где он высказывается на этот счет. Насколько я помню, ключевые тезисы заключаются в том, что Моргенштерн «черт» и «развращает молодежь». Ну, во-первых, стоит сказать, что фанатом Моргенштерна я не являюсь и вряд ли когда-то стану.

Мне не хотелось бы, чтобы мои младшие братья слушали такую музыку, я бы, скорее всего, поговорил с ними на этот счет и постарался бы показать некую альтернативу такой музыке. Но точно не стал бы запрещать, в этом нет особого смысла.

Чертила ли Моргенштерн? Не знаю, можно ли говорить так о человеке, с которым ты никогда не общался, судить лишь по внешнему виду… В мире есть куда более плохие люди, которые вполне могут быть рукопожатными у Александра Шлеменко.

Нравится ли мне его музыка? Нет. Нравится ли мне то, как он выглядит? Тоже нет. Можно ли его из-за этого считать плохим человеком? Даже не знаю… В мире есть куда более важные и глобальные вещи, на которые обществу стоит обратить внимание», – рассказал Мышев.

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