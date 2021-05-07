Захарян о сборных России и Армении: «Все так быстро произошло, что даже выбирать не пришлось»

Полузащитник рассказал о выборе между сборными России и Армении.

– Перед тобой стоял выбор – играть за сборную России или Армении? Какой был ключевой фактор выбора России?

– Да, в последние полгода у меня было два предложения. Но я поехал в молодежную сборную, отыграл Евро, потом меня в основную вызвали. Все так быстро произошло, что даже выбирать не пришлось.

Игровая практика многое решила, я надеюсь помочь сборной и через некоторое время, наверное, играть, – сказал 17-летний футболист.

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