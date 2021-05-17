НБА. Плей-ин. «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом» за выход в плей-офф

В пятницу, 21 мая, «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Мемфис» в матче турнира плей-ин за последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции НБА.
Победитель встречи сыграет в первом раунде плей-офф против «Юты».
НБА
Плей-ин
Матч за 8-й посев в Западной конференции
- Дата проведения
- 22 мая, 04.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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