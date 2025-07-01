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Гендиректор «Пари НН» о домашней арене на старт сезона: «Есть несколько вариантов, Саранск один из них, еще Москва и Казань. Пока не знаем, на какое время закрыт наш стадион»

В «Пари НН» ожидают решения по стадиону в Саранске.

Ранее стало известно, что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона из-за того, что на его домашнем стадионе в августе будет выставка «Росатома».

– Во вторник в Саранске находится межведомственная группа, в ней принимают участие специалисты РФС, РПЛ, различных федеральных ведомств, которые регулируют вопросы проведения матчей такого уровня. Участвуют представители нашего клуба и, конечно же, Республики Мордовия: их министерство спорта и люди от стадиона, ответственные за подготовку арены к играм чемпионата. До конца дня проверка, потом понадобится время сформулировать протоколы. Только потом будет решение, то есть вопрос в регистрации.

Основным вариантом рассматриваете именно Саранск?

– У нас есть несколько резервных вариантов. Саранск один из таких. Нет такого, что это приоритет. Саранск просто ближе к Нижнему Новгороду, достаточно комфортное железнодорожное и автомобильное сообщение, особенно для южных районов Нижегородской области. Остальные варианты – Москва и Казань.

Будете пытаться до конца сертифицировать арену в Саранске?

– Мы не проводим сертификацию, ее проводит «Мордовия Арена». Мы исключительно берем его в аренду на день матча, не финансируем подготовку к сертификации.

Какого числа будет итог?

– Это от нас не зависит. Как будет протокол замечаний, будем от него плясать: какие будут вопросы и сколько времени потребуется на их устранение. Дедлайн – чем быстрее, тем лучше, мы уже находимся в стадии дедлайна. И нам нужно выстраивать логистику, и «Краснодару» понимать, куда лететь («Пари НН» в 1‑м туре РПЛ сыграет домашний матч с южанами – Спортс’‘).

Резервный стадион будет использоваться на первые три домашних матча?

– Мы пока не понимаем, еще не получили информацию, на какое время будет закрыт наш стадион на ремонт и подготовку газона, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoПари НН
Мордовия Арена
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Давид Мелик-Гусейнов
стадионы
Стадион Нижний Новгород
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