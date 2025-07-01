Гендиректор «Пари НН» о домашней арене на старт сезона: «Есть несколько вариантов, Саранск один из них, еще Москва и Казань. Пока не знаем, на какое время закрыт наш стадион»
Ранее стало известно, что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона из-за того, что на его домашнем стадионе в августе будет выставка «Росатома».
– Во вторник в Саранске находится межведомственная группа, в ней принимают участие специалисты РФС, РПЛ, различных федеральных ведомств, которые регулируют вопросы проведения матчей такого уровня. Участвуют представители нашего клуба и, конечно же, Республики Мордовия: их министерство спорта и люди от стадиона, ответственные за подготовку арены к играм чемпионата. До конца дня проверка, потом понадобится время сформулировать протоколы. Только потом будет решение, то есть вопрос в регистрации.
– Основным вариантом рассматриваете именно Саранск?
– У нас есть несколько резервных вариантов. Саранск один из таких. Нет такого, что это приоритет. Саранск просто ближе к Нижнему Новгороду, достаточно комфортное железнодорожное и автомобильное сообщение, особенно для южных районов Нижегородской области. Остальные варианты – Москва и Казань.
– Будете пытаться до конца сертифицировать арену в Саранске?
– Мы не проводим сертификацию, ее проводит «Мордовия Арена». Мы исключительно берем его в аренду на день матча, не финансируем подготовку к сертификации.
– Какого числа будет итог?
– Это от нас не зависит. Как будет протокол замечаний, будем от него плясать: какие будут вопросы и сколько времени потребуется на их устранение. Дедлайн – чем быстрее, тем лучше, мы уже находимся в стадии дедлайна. И нам нужно выстраивать логистику, и «Краснодару» понимать, куда лететь («Пари НН» в 1‑м туре РПЛ сыграет домашний матч с южанами – Спортс’‘).
– Резервный стадион будет использоваться на первые три домашних матча?
– Мы пока не понимаем, еще не получили информацию, на какое время будет закрыт наш стадион на ремонт и подготовку газона, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.