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«Челси» и Жоао Педро из «Брайтона» подписали контракт до 2032 года (Фабрицио Романо)

Жоао Педро Жезус заключил контракт с «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, соглашение рассчитано на семь лет, до 2032 года. Документы уже подписаны.

Сообщалось, что лондонцы заплатят за форварда «Брайтона» свыше 50 млн фунтов.

Бразилец забил 10 голов в 27 матчах в прошлом сезоне АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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