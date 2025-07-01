«Челси» и Жоао Педро из «Брайтона» подписали контракт до 2032 года (Фабрицио Романо)

Жоао Педро Жезус заключил контракт с «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, соглашение рассчитано на семь лет, до 2032 года. Документы уже подписаны.

Сообщалось, что лондонцы заплатят за форварда «Брайтона » свыше 50 млн фунтов.

Бразилец забил 10 голов в 27 матчах в прошлом сезоне АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .