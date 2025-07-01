Игонин о скандалах в российском футболе: «У страны непростая ситуация, ничего криминального не вижу. Нужно, чтобы меценаты хотели вкладывать средства»
«Непонятно, почему так много говорится о скандалах в российском футболе. В футболе происходит много различных ситуаций.
Была история с «Ювентусом» – насколько это в рамках понимания? А сейчас мы понимаем, что нелегко не только спорту в плане денег, содержания клубов. Сейчас в целом непростая ситуация у страны – это отражается на спорте. Поэтому не вижу здесь ничего криминального.
Я слышал различные призывы – уменьшить количество команд, сделать все намного строже. Но в клубы вкладываются не только государственные, но и частные деньги.
Нужно стараться, чтобы меценаты хотели вкладывать средства в футбол. Нужно не требовать с них, а помогать. За таких людей надо держаться, а не говорить, что в какой-то момент они не справились», – сказал бывший игрок «Зенита».
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