Игонин о скандалах в российском футболе: «У страны непростая ситуация, ничего криминального не вижу. Нужно, чтобы меценаты хотели вкладывать средства»

Алексей Игонин считает, что в футбол нужно привлекать меценатов.

«Непонятно, почему так много говорится о скандалах в российском футболе. В футболе происходит много различных ситуаций.

Была история с «Ювентусом » – насколько это в рамках понимания? А сейчас мы понимаем, что нелегко не только спорту в плане денег, содержания клубов. Сейчас в целом непростая ситуация у страны – это отражается на спорте. Поэтому не вижу здесь ничего криминального.

Я слышал различные призывы – уменьшить количество команд, сделать все намного строже. Но в клубы вкладываются не только государственные, но и частные деньги.

Нужно стараться, чтобы меценаты хотели вкладывать средства в футбол. Нужно не требовать с них, а помогать. За таких людей надо держаться, а не говорить, что в какой-то момент они не справились», – сказал бывший игрок «Зенита».

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