Роналд Куман: «Не чувствовал доверия «Барсы» на заключительном отрезке сезона. Если нужен другой тренер, об этом нужно сообщать»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман ответил на вопрос о том, чувствовал ли он уважение и доверие со стороны клуба в последнее время.

«На заключительном отрезке сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что есть сомнения по поводу результатов. Я понимаю, что для побед необходимы изменения.

Если руководство думает, что нужен другой тренер или другие игроки, это нормально, но об этом нужно сообщать.

Думаю, нужно проявлять больше уважения к своему тренеру и игрокам. Насколько я понимаю, игроков задевают недавние сообщения в СМИ. Они не заслуживают такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому», – заявил Куман.

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