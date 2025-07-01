Талалаев о перепалке с Бубновым: «После эфира общения не было. Я разговариваю с людьми, которые мне интересны»

Андрей Талалаев высказался о конфликте с Александром Бубновым.

В мае Талалаев вступил в перепалку с Бубновым в ходе «Коммент.Live».

«Если бы я хотел, я бы поговорил с ним в эфире. Разговора с ним не было потом.

Я разговариваю с людьми, которые мне интересны», – сказал тренер «Балтики».

Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»