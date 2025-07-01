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Три топ-клуба АПЛ связались с форвардом «Реала» Гонсало Гарсией. Отступные – 50 млн евро

Клубам АПЛ интересен Гонсало Гарсия Торрес из «Реала».

As сообщает, что нападающий привлек внимание трех английских команд, считающихся топовыми. Их представители связались с окружением 21-летнего футболиста с целью уточнить возможность трансфера этим летом и условия потенциальной сделки.

В контракте Гарсии Торреса прописаны отступные в размере 50 млн евро. Игрок хочет остаться в «Реале» и закрепиться в составе, и после клубного чемпионата мира мадридцы намерены обсудить с форвардом его будущее.

На клубном чемпионате мира нападающий забил два гола в трех матчах и сделал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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