Три топ-клуба АПЛ связались с форвардом «Реала» Гонсало Гарсией. Отступные – 50 млн евро

Клубам АПЛ интересен Гонсало Гарсия Торрес из «Реала».

As сообщает, что нападающий привлек внимание трех английских команд, считающихся топовыми. Их представители связались с окружением 21-летнего футболиста с целью уточнить возможность трансфера этим летом и условия потенциальной сделки.

В контракте Гарсии Торреса прописаны отступные в размере 50 млн евро. Игрок хочет остаться в «Реале » и закрепиться в составе, и после клубного чемпионата мира мадридцы намерены обсудить с форвардом его будущее.

На клубном чемпионате мира нападающий забил два гола в трех матчах и сделал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .