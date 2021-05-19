Овечкин забил 71-й гол в Кубке Стэнли и вышел на 16-е место в истории, обогнав Айзермана

Капитан забросил шайбу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (1:4, 1-3 в серии).

Это 71-й гол россиянина в плей-офф за карьеру, и он вышел на 16-е место в истории турнира, превзойдя (70) и сравнявшись с Брайаном Троттье (71).

14-ю и 15-ю позицию в списке занимают Эса Тикканен и Патрик Марло (по 72 шайбы), рекордсмен по голам в Кубке Стэнли – Уэйн Гретцки (122).

Сегодня Овечкин провел на льду 21:12 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (11:08 – в большинстве), нанес 4 броска в створ ворот, применил 6 силовых приемов, завершив матч с полезностью «-1».

Всего в 4 играх текущего плей-офф нападающий набрал 4 (2+2) очка, в 140 матчах за карьеру в турнире на его счету 135 (71+64) баллов.