«Челси» взял реванш у «Лестера», Бензема вернулся в сборную, «Локомотив» в «Лужниках», ЦСКА не пустил Олича на Евро и другие новости утра

1. «Челси» реабилитировался за поражение в финале Кубка, обыграв «Лестер» в чемпионате (2:1) и поднявшись на 3-е место за тур до конца. Лондонцы уже вряд ли упустят путевку в ЛЧ, а вот судьбу «лис» и «Ливерпуля», возможно, будет решать разница мячей. Хотя первый тайм фанатов «Челси» мог хорошенько напугать – судьи отменили два гола Вернера, а Канте попросил замену из-за возможной травмы.

«Ман Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом» дома (1:1), хотя Кавани порадовал впервые за долгое время пришедших на «Олд Траффорд» зрителей шикарным голом с 40 метров. «МЮ» показал худший результат по пропущенным мячам дома за 58 лет. Погба и Диалло после игры вынесли палестинский флаг на поле, Сульшер призвал уважать позицию своих футболистов.

Чемпион «Ман Сити» оступился в матче с «Брайтоном» (2:3), хотя вел 2:0, играя вдесятером с 10-й минуты после удаления Канселу. Прервалась рекордная серия «горожан» по выездным победам.

2. Карим Бензема вернулся в сборную Франции спустя почти шесть лет. Ему нашлось место в заявке команды на Евро-2020, и Дидье Дешаму, возможно, придется менять тактику под бомбардира «Реала». Над этим решением тренер, по его словам, думал очень долго. Сам нападающий своим камбэком очень гордится.

3. «Локомотив» переезжает – РЖД попросили мэрию Москвы передать «Лужники» в аренду клубу, туда хотят перенести базу и академию. «Локо» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон, а вариант с арендой «ВТБ Арены» железнодорожники отклонили. Илья Геркус выбор клуба одобряет.

4. Олич очень хотел поехать на Евро, и его агент утром даже объявил, что Ивица войдет в штаб сборной Хорватии, однако буквально за несколько часов все перевернулось с ног на голову – из-за негодования болельщиков ЦСКА отказался отпускать тренера, который должен начать подготовку к сезону с армейцами на первом сборе с 16 июня. Роман Бабаев исключил возможность совмещения должностей, сам Олич, похоже, не очень обрадовался, но решение клуба принял.

5. Президент «Барсы» Жоан Лапорта анонсировал масштабные изменения в клубе. Каталонцы ищут нападающего: есть интерес к Кейну (тот, правда, хочет остаться в АПЛ) и Левандовскому (который не по карману, хотя Ла Лига поляку нравится). Клуб, к слову, уже занимается своими финансами, договорившись с Goldman Sachs о кредитной линии на 500 млн евро.

6. Россия царствует на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав золото, серебро и две бронзы в плавании. Климент Колесников снова побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Список всех медалистов смотрите здесь.

7. Кубок Стэнли. «Тампа» выиграла у «Флориды» (3:1) и повела в серии 2-0. Василевский – 1-я звезда с 32 отраженными бросками из 33, Кучеров на этот раз ограничился очком за передачу, но вновь сыграл больше всех форвардов «молний». Все результаты дня – здесь.

8. У «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Четвертым может стать Мелкадзе, который интересен и другим командам. Тренером в «Нижний» могут позвать Кержакова.

9. Валерий Карпин дисквалифицирован на 3 матча за то, что бросил в сторону резервного арбитра бутылку с водой. Тренер назвал удаление самым незаслуженным в карьере. Григалаве дали 3-матчевый бан за удар Бауэру в колено, но жестче всего наказали «Ахмат» – штраф 20 тысяч за крики в микрофон.

10. НБА. Плей-ин. 50 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон» и выйти в плей-офф, «Индиана» уничтожила «Шарлотт».

11. «Газпром» станет спонсором Евро-2020 вместо азербайджанской SOCAR.

12. В полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в овертайме и повел в серии 1-0.

13.«Детройт» продлил контракт с тренером Блэшиллом, который вот уже пять лет не может вывести команду в плей-офф.

14. Эрик Кантона и Рой Кин вошли в Зал славы английской Премьер-лиги.

15. Борис Ротенберг подтвердил переход Заболотного в ЦСКА. То, как уходил Антону, боссу «Сочи» не совсем понравилось.

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