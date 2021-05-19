Льюис Хэмилтон: «Формула-1» стала клубом сыновей миллиардеров»

Пилот высказался о современных гонщиках «Формулы-1» и финансовых сложностях, стоящих перед начинающими спортсменами.

«Сложно судить, хорошее сейчас поколение гонщиков или плохое. Я сражался с Нико [Росбергом] и Кубицей, до этого был Алонсо, эра Шумахера. Всегда есть чья-то эпоха.

Лично я считаю, что сейчас «Ф-1» стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными – для богатых и для людей более скромного происхождения», – сказал семикратный чемпион мира.

Три места на решетке занимают сыновья миллиардеров – российский пилот Никита Мазепин, чей отец спонсирует «Хаас», а также канадцы Ланс Стролл («Астон Мартин») и Николас Латифи ( ).

Льюис ответил на вопрос о том, станет ли из следующим гонщиком, выигрывающим титулы:

«Я не знаю. Есть группа молодых талантов – с моей точки зрения, у Ландо [Норриса] огромный потенциал, как и у Шарля [Леклера]. Не могу дать прогноз, кто из них станет лидером».

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